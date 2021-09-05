7-й тур
Металлист
2 : 0
ВПК-Агро
05.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Дубль Пейшото. Металлист обыграл ВПК-Агро и лидирует в Первой лиге

Два гола в ворота команды гостей забил бразильский форвард

  • 05.09.2021 20:45
  • 2562 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Дубль Пейшото. Металлист обыграл ВПК-Агро и лидирует в Первой лиге
© ФК Металлист Харьков

5 сентября прошел поединок 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Харьковский «Металлист» переиграл команду «ВПК-Агро» (2:0) и упрочил лидерство, одержав 7 побед в 7 турах (21 очко).

Два гола в ворота команды гостей забил бразильский форвард Матеус Пейшото.

Первая лига. 7-й тур

«Металлист» Харьков – «ВПК-Агро» – 2:0

Голы: Пейшото, 3, 81 (пен).

Турнирная таблица

ГОЛ! 1:0. Пейшото, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Пейшото, 81 мин (пен)

События матча
81' ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Пейшоту (Металлист).
3' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
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Источник — ФК Металлист

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 05.09.2021 21:39
    0
    Я случайно посмотрел минуты с двадцатой .ну не впечатлил Металлист.
    Гости не хуже играли, и вполне могли увести ничью из Харькова. Но забить по факту с самого голевого момента в матче не смогли, а потом заработали тупейшее удаление и пенальти.
    Повторюсь, единственную игру посмотрел, может и не показательную, но количество потерь мяча просто феноменальное, каждая третья передача- потеря, опасность только со стандартов.
    Слабовато ....
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    Face Control
    Face Control, 05.09.2021 21:23
    +1
    cucumber, 05.09.2021 21:06
    Очевидно Пейшото нашел свой клуб! А вот Балули как то не тянет уже.
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    _-AK228
    _-AK228, 05.09.2021 21:20
    +1
    Только со стадиона!! Отличный второй тайм!! Молодцы!
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    cucumber
    cucumber, 05.09.2021 21:06
    0
    Очевидно Пейшото нашел свой клуб! А вот Балули как то не тянет уже.
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