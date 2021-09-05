ВИДЕО. Дубль Пейшото. Металлист обыграл ВПК-Агро и лидирует в Первой лиге

5 сентября прошел поединок 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Харьковский «Металлист» переиграл команду «ВПК-Агро» (2:0) и упрочил лидерство, одержав 7 побед в 7 турах (21 очко).
Два гола в ворота команды гостей забил бразильский форвард Матеус Пейшото.
Первая лига. 7-й тур
«Металлист» Харьков – «ВПК-Агро» – 2:0
Голы: Пейшото, 3, 81 (пен).
Турнирная таблица
ГОЛ! 1:0. Пейшото, 3 мин.
ГОЛ! 2:0. Пейшото, 81 мин (пен)
События матча
|81'
|ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Гости не хуже играли, и вполне могли увести ничью из Харькова. Но забить по факту с самого голевого момента в матче не смогли, а потом заработали тупейшее удаление и пенальти.
Повторюсь, единственную игру посмотрел, может и не показательную, но количество потерь мяча просто феноменальное, каждая третья передача- потеря, опасность только со стандартов.
Слабовато ....
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.