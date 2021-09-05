Металлист – ВПК-Агро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 сентября в 18:45 проходит поединок 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча: «Металлист» Харьков – «ВПК-Агро».
События матча
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
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Источник — Sport.ua
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