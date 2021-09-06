Алексей АНДРОНОВ: «В матче с Украиной Дешам выиграл сам у себя»

Специалист раскритиковал тренера сборной Франции после матча отбора на ЧМ-2022

  • 06.09.2021 12:10
  • 2663 просмотра
  • 11 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «В матче с Украиной Дешам выиграл сам у себя»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный комментатор Алексей Андронов раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после ничьей с Украиной (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Иногда тренеру лишний ум не полезен, а вреден. Нужно уметь играть просто, а не запаривать игроков идеями, которые тебе кажутся гениальными.

Дешам — отличный пример такого тренера. Регулярно переигрывает сам себя. Пожалуй, только на ЧМ-2018 смог удержаться. А может, игроки сами упростили все на поле.

Сейчас, с Украиной, он опять выиграл сам у себя. А могло быть и 0:3, к слову...», — отметил Андронов.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 06.09.2021 12:53
    0
    Александр Довольный, 06.09.2021 12:40
    Какие ему там 0-3 приснились? 2-2 ещё могло быть, но явно не 0-3. Ещё и гол забили левый.
    Если бы Пятов не вытащил от Марсьяля на 44 мин.,
    то и не было бы ответной атаки с голом Шапаренко.)))
    Какие 2:2? Тогда бы точно влетели 0:3.
    Ссылка
    Sportfil
    Sportfil, 06.09.2021 12:43
    0
    Александр Довольный, 06.09.2021 12:40
    Какие ему там 0-3 приснились? 2-2 ещё могло быть, но явно не 0-3. Ещё и гол забили левый.
    Имелось ввиду 0-3 для Франции
    Ссылка
    Александр Довольный
    online
    Александр Довольный, 06.09.2021 12:40
    -3
    Какие ему там 0-3 приснились? 2-2 ещё могло быть, но явно не 0-3. Ещё и гол забили левый.
    Ссылка
    Sportfil
    Sportfil, 06.09.2021 12:35
    -1
    SuperleagueUkraine, 06.09.2021 12:23
    Ну что, защитнички этого гнилого цапа(по совместимости подлизывающему дырявым), и дальше будете его защищать? Вместо того чтобы похвалить наших ребят за результат, за то что смогли показать достойную игру с чемпионами мира, он говорит что виноват тренер соперника. Ну не падла? Зачем такие статьи публиковать?
    А что по Вашему Дешам как тренер отлично подготовил французов тактически и психологически к матчу ? (Не умоляя заслуг Украины)
    Ссылка
    wladimir_skidan
    wladimir_skidan, 06.09.2021 12:33
    -2
    С каких пор комментатор не занимавшийся футболом стал СПЕЦИАЛИСТОМ? Я понимаю бывшие игроки, тренера специалисты, но журналист
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 06.09.2021 12:31
    -1
    Просто гризманы смотрели игру Зари.
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 06.09.2021 12:28
    -1
    жаба давит
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 06.09.2021 12:26
    0
    А я смотрю уважаемые ЫкспЭрты даже не отстреливают что первая цифра это хозяева а вторая гости и матч был в Киеве ? ))))
    Откуда ж вы такие знающие мат часть берётесь в таком количестве... ? )
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    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 06.09.2021 12:23
    -4
    Ну что, защитнички этого гнилого цапа(по совместимости подлизывающему дырявым), и дальше будете его защищать? Вместо того чтобы похвалить наших ребят за результат, за то что смогли показать достойную игру с чемпионами мира, он говорит что виноват тренер соперника. Ну не падла? Зачем такие статьи публиковать?
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
    Дмитрий Иванов, 06.09.2021 12:21
    0
    Долго держался Андронов, но полезло из него таки имперское гоа но. Какие 0:3? Украина могла в первом тайме и 2:0 выигрывать забей Забарный.
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    CheMP
    CheMP, 06.09.2021 12:17
    +1
    да пошёл этот Андронов со своим мнением...
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