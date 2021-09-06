Алексей АНДРОНОВ: «В матче с Украиной Дешам выиграл сам у себя»

Известный комментатор Алексей Андронов раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после ничьей с Украиной (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Иногда тренеру лишний ум не полезен, а вреден. Нужно уметь играть просто, а не запаривать игроков идеями, которые тебе кажутся гениальными.

Дешам — отличный пример такого тренера. Регулярно переигрывает сам себя. Пожалуй, только на ЧМ-2018 смог удержаться. А может, игроки сами упростили все на поле.

Сейчас, с Украиной, он опять выиграл сам у себя. А могло быть и 0:3, к слову...», — отметил Андронов.