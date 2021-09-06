Алексей АНДРОНОВ: «В матче с Украиной Дешам выиграл сам у себя»

Известный комментатор Алексей Андронов раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после ничьей с Украиной (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.
«Иногда тренеру лишний ум не полезен, а вреден. Нужно уметь играть просто, а не запаривать игроков идеями, которые тебе кажутся гениальными.
Дешам — отличный пример такого тренера. Регулярно переигрывает сам себя. Пожалуй, только на ЧМ-2018 смог удержаться. А может, игроки сами упростили все на поле.
Сейчас, с Украиной, он опять выиграл сам у себя. А могло быть и 0:3, к слову...», — отметил Андронов.
Источник — Telegram
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то и не было бы ответной атаки с голом Шапаренко.)))
Какие 2:2? Тогда бы точно влетели 0:3.
Откуда ж вы такие знающие мат часть берётесь в таком количестве... ? )
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