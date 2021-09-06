Матч Гвинеи и Марокко отменен из-за военного переворота в стране

Президента Гвинеи взяли под стражу, марокканских футболистов эвакуировали

  • 06.09.2021 07:03
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Матч Гвинеи и Марокко отменен из-за военного переворота в стране
© Football Italia. Сборная Марокко

Матч квалификационного турнира чемпионата мира-2022 между Гвинеей и Марокко отменен.

Игра должна была состояться 6 сентября в гвинейской столице Конакри. Игра была перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране. Ранее военные совершили переворот в Гвинее, взяв под стражу президента страны. С утра в различных районах Конакри слышна стрельба.

Как сообщает Football Italia, делегацию сборной Марокко успешно эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести их из страны.

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Источник — Football-Italia

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