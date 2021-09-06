Матч Гвинеи и Марокко отменен из-за военного переворота в стране

Матч квалификационного турнира чемпионата мира-2022 между Гвинеей и Марокко отменен.

Игра должна была состояться 6 сентября в гвинейской столице Конакри. Игра была перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране. Ранее военные совершили переворот в Гвинее, взяв под стражу президента страны. С утра в различных районах Конакри слышна стрельба.

Как сообщает Football Italia, делегацию сборной Марокко успешно эвакуировали из отеля и доставили в аэропорт, чтобы вывести их из страны.

Читайте также: Месси с партнерами покинул поле. Матч Бразилии и Аргентины прерван досрочно.