Сборная Уругвая одержала уверенную победу над Боливией в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Встреча закончилась со счетом 4:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марсело Морено (Боливия).
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсело Морено (Боливия).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Agustin Alvarez Martinez (Уругвай).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Уругвай).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай).
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Источник — Sport.ua
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