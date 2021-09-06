Уругвай выиграл у Боливии, Колумбия и Чили не смогли победить

Сборная Уругвая на своем поле обыграла команду Боливии в матче квалификации чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Еще два поединка завершились вничью: Эквадор и Чили, а также Парагвай и Колумбия не выявили победителя.
Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка. 6-й тур
Эквадор – Чили – 0:0
Парагвай – Колумбия – 1:1
Голы: Санабрия, 40. – Куадрадо, 52 (с пенальти).
Уругвай – Боливия – 4:2
Голы: Де Арраскаета, 15, 65 (с пенальти). Вальверде, 32. Альварес, 47. – Морено, 60, 79 (с пенальти).
Источник — Sport.ua
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