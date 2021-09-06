Уругвай выиграл у Боливии, Колумбия и Чили не смогли победить

В Южной Америке состоялось три матча квалификации ЧМ-2022

  • 06.09.2021 03:39
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Уругвай выиграл у Боливии, Колумбия и Чили не смогли победить
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уругвая на своем поле обыграла команду Боливии в матче квалификации чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Еще два поединка завершились вничью: Эквадор и Чили, а также Парагвай и Колумбия не выявили победителя.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка. 6-й тур

Эквадор – Чили – 0:0

Парагвай – Колумбия – 1:1
Голы: Санабрия, 40. – Куадрадо, 52 (с пенальти). 

Уругвай – Боливия – 4:2
Голы: Де Арраскаета, 15, 65 (с пенальти). Вальверде, 32. Альварес, 47. – Морено, 60, 79 (с пенальти).

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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