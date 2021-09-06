Уругвай выиграл у Боливии, Колумбия и Чили не смогли победить

Сборная Уругвая на своем поле обыграла команду Боливии в матче квалификации чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Еще два поединка завершились вничью: Эквадор и Чили, а также Парагвай и Колумбия не выявили победителя.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка. 6-й тур

Эквадор – Чили – 0:0

Парагвай – Колумбия – 1:1

Голы: Санабрия, 40. – Куадрадо, 52 (с пенальти).

Уругвай – Боливия – 4:2

Голы: Де Арраскаета, 15, 65 (с пенальти). Вальверде, 32. Альварес, 47. – Морено, 60, 79 (с пенальти).

Турнирная таблица