В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Польши на выезде разгромила национальную команду Сан-Марино со счетом 7:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Нанни (Сан-Марино).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Польша).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
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Источник — Sport.ua
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