Поединок с французами стал вдвойне юбилейным для сборной Украины

Наша команда провела 80-й матч в чемпионатах мира и на столичных аренах

  • 06.09.2021 01:58
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Поединок с французами стал вдвойне юбилейным для сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Францией стал 80-м для сборной Украины в чемпионатах мира. 75 матчей наша команда отыграла в отборочных турнирах и 5 - на финальной стадии. В этих играх украинцы одержали в общей сложности 37 побед, 28 встреч завершили вничью, 15 проиграли, 119 мячей забили и 65 пропустили.

Между тем поединок с французами оказался для нашей сборной 80-й в Киеве. 61 матч украинцы провели на НСК «Олимпийский» и 19 - на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. На столичных аренах национальная дружина отпраздновала 39 викторий, подписала 27 мировых и потерпела 14 поражений (мячи 119-64).

К слову, ничья с Францией стала 80-й в истории сборной Украины. 32 раза наша команда расходилась миром с соперниками в товарищеских встречах, 28 - в чемпионатах мира, 17 - в чемпионатах Европы и 3 - на международных турнирах.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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