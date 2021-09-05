Симона ХАЛЕП: «Это был отличный матч в исполнении Свитолиной»

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче четвертого круга US Open против украинки Элины Свитолиной.



«Это был непростой матч, Элина отыграла очень хорошо и стабильно, она мало ошибалась и хорошо передвигалась по корту. Это был отличный матч с её стороны, отдаю ей должное. С моей же стороны было много невынужденных ошибок, я слишком много спешила. Если бы я была терпеливее, было бы лучше. Я немного устала. Перед матчем были нервы, и это нормально. Но из турнира я извлекла только позитив.



Я чувствовала усталость после трёх сыгранных матчей, поэтому и переживала накануне этой встречи. Но я довольна своей игрой и тем, как я себя чувствую. Без травм и боли. Это самое важное для меня. Сейчас мне необходим отдых и время, чтобы подумать, что мне нужно сделать для победы в нашем следующем матче. Элина сыграла очень много матчей в этом году, поэтому её уверенность сейчас на высоком уровне.



Дальше я планирую отправиться домой и отдохнуть. Мне нужно пообщаться со своими врачами и командой, а затем мы решим, что делать дальше. Моя цель - ещё сыграть в этом году, но я хочу защитить себя. Если тело скажет мне, что необходимо взять паузу, я его послушаю», – сказала Халеп.