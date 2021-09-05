Анжелик Кербер – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого сентября определится следующая соперница Элины Свитолиной на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче четвертого круга сразятся Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA) и Лейла Фернандес из Канады (№73 WTA).



Встреча начнется после матча ван де Зандсхулп – Шварцман. Ориентировочное время начала встречи – 23:40 по Киеву.

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