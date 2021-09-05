Вторая лига. Шестая подряд победа Левого берега, Карпаты разбили Чернигов

Состоялись девять матчей в рамках седьмого тура Второй лиги.
В группе А «Левый берег» одержал очередную победу, ЛНЗ продолжает преследование лидера. «Карпаты» после двух поражения реабилитировались во встрече с «Черниговом».
В группе Б подтвердили свою силу «Металлург» и «Скорук», «Волчанск» проиграл «Перемоге», еще два матча завершились вничью.
Вторая лига. 7-й тур
Группа А
«Рубикон» – «Левый берег» – 0:2
Голы: Запорожан (45+6), Ксьондз (90+1)
«Чайка» – ЛНЗ – 0:4
Голы: Снижко (50), Галенко (58), Пучковский (60), Сула (90+3)
«Днепр» Черкассы – «Нива» В – 0:2
Голы: Громок (49), Загорулько (69)
«Карпаты» Львов – «Чернигов» – 5:0
Голы: Романченко автогол (4), Чачуа (15, 67), Гуменюк (65), Приймак (77)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Группа Б
«Волчанск» – «Перемога» – 0:3
Голы: Радченко (36), Кича с пенальти (87), Фхакадзе (90+2)
«Балканы» – «Виктория» – 1:1
Голы: Титаевский (33) - Аржанов с пенальти (80)
«Кристалл» – «Скорук» – 0:1
Гол: Клименко (66)
«Никополь» – «Сумы» – 1:1
Голы: Тяпкин (49) - Мороз с пенальти (86)
«Металлург» – «Таврия» – 2:1
Голы: Сидоров (6), Коваленко с пенальти (87) - Барладим (14)
Источник — Sport.ua
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