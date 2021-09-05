Вторая лига. Шестая подряд победа Левого берега, Карпаты разбили Чернигов

Состоялись девять матчей в рамках седьмого тура Второй лиги.



В группе А «Левый берег» одержал очередную победу, ЛНЗ продолжает преследование лидера. «Карпаты» после двух поражения реабилитировались во встрече с «Черниговом».



В группе Б подтвердили свою силу «Металлург» и «Скорук», «Волчанск» проиграл «Перемоге», еще два матча завершились вничью.



Вторая лига. 7-й тур



Группа А

«Рубикон» – «Левый берег» – 0:2

Голы: Запорожан (45+6), Ксьондз (90+1)

«Чайка» – ЛНЗ – 0:4

Голы: Снижко (50), Галенко (58), Пучковский (60), Сула (90+3)

«Днепр» Черкассы – «Нива» В – 0:2

Голы: Громок (49), Загорулько (69)

«Карпаты» Львов – «Чернигов» – 5:0

Голы: Романченко автогол (4), Чачуа (15, 67), Гуменюк (65), Приймак (77)

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Группа Б

«Волчанск» – «Перемога» – 0:3

Голы: Радченко (36), Кича с пенальти (87), Фхакадзе (90+2)

«Балканы» – «Виктория» – 1:1

Голы: Титаевский (33) - Аржанов с пенальти (80)

«Кристалл» – «Скорук» – 0:1

Гол: Клименко (66)

«Никополь» – «Сумы» – 1:1

Голы: Тяпкин (49) - Мороз с пенальти (86)

«Металлург» – «Таврия» – 2:1

Голы: Сидоров (6), Коваленко с пенальти (87) - Барладим (14)

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