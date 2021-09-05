7-й тур
Чайка
0 : 4
ЛНЗ
05.09.2021, FT

Вторая лига. Шестая подряд победа Левого берега, Карпаты разбили Чернигов

«Металлург» дожал «Таврию», «Волчанск» уступил «Перемоге»

  • 05.09.2021 21:15
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Вторая лига. Шестая подряд победа Левого берега, Карпаты разбили Чернигов
© ФК Левый Берег

Состоялись девять матчей в рамках седьмого тура Второй лиги.
 
В группе А «Левый берег» одержал очередную победу, ЛНЗ продолжает преследование лидера. «Карпаты» после двух поражения реабилитировались во встрече с «Черниговом».
 
В группе Б подтвердили свою силу  «Металлург» и «Скорук», «Волчанск» проиграл «Перемоге», еще два матча завершились вничью. 
 
Вторая лига. 7-й тур 
 
Группа А

«Рубикон» – «Левый берег» – 0:2
Голы: Запорожан (45+6), Ксьондз (90+1)

«Чайка» – ЛНЗ – 0:4
Голы: Снижко (50), Галенко (58), Пучковский (60), Сула (90+3)

«Днепр» Черкассы – «Нива» В – 0:2
Голы: Громок (49), Загорулько (69)

«Карпаты» Львов – «Чернигов» – 5:0
Голы: Романченко автогол (4), Чачуа (15, 67), Гуменюк (65), Приймак (77) 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
 
Группа Б

«Волчанск» – «Перемога» – 0:3
Голы: Радченко (36), Кича с пенальти (87), Фхакадзе (90+2)

«Балканы» – «Виктория» – 1:1
Голы: Титаевский (33) - Аржанов с пенальти (80)

«Кристалл» – «Скорук» – 0:1
Гол: Клименко (66)

«Никополь» – «Сумы» – 1:1
Голы: Тяпкин (49) - Мороз с пенальти (86)

«Металлург» – «Таврия» – 2:1
Голы: Сидоров (6), Коваленко с пенальти (87) - Барладим (14)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

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