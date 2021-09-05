Вторая лига. Матчи 7-го тура, 5 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 сентября проходят поединки 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 7-й тур
5 сентября
- 15:00 Рубикон Киев – Левый берег Киев
- 16:00 Волчанск – Перемога Днепр
- 16:30 Балканы Заря – Виктория Николаевка
- 17:00 Металлург Запорожье – Таврия Симферополь
- 17:00 Днепр Черкасcы – Нива Винница
- 17:00 Карпаты Львов – Чернигов
- 17:00 Кристалл Херсон – Скорук Томаковка
- 17:00 Никополь – Сумы
- 17:00 Чайка Петропавловская Борщаговка – ЛНЗ Черкасcы
Видеотрансляция матчей
Плейеры будут добавлены перед началом игры.
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Источник — Sport.ua
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