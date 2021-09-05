В субботу, 4 сентября, луганская «Заря» обыграла «Ингулец» в товарищеском поединке со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Заря» — «Ингулец» — 3:1
Голы: ?, 20, автогол, Лунев, 70, Хомченовский, 75 — ?, 83
На 64-й минуте Бартулович не реализовал пенальти (мимо)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.