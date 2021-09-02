Заря проведет контрольный матч с Ингульцом

Во время паузы на матчи национальный сборных «Заря» и «Ингулец» решили провести контрольный матч.
Он состоится в субботу, 4 сентября. Начало – в 16:00 по Киеву. Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Торпедо».
YouTube-канал «Зари» проведет прямую трансляцию поединка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.