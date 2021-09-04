Заря обыграла Ингулец в товарищеском матче

В субботу, 4 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором луганская «Заря» обыграла «Ингулец» со счетом 3:1.

Первый тайме встречи завершился со счетом 1:0 в пользу «Зари» после автогола игрока «Ингульца». Во втором тайме сначала Бартулович не смог реализовать пенальти, а затем «Заря» увеличила свое преимущество усилиями Лунева и Хомченовского. Гол престижа «Ингулец» забил на 83-й минуте поединка.

«Заря» — «Ингулец» — 3:1

Голы: ?, 20, автогол, Лунев, 70, Хомченовский, 75 — ?, 83

На 64-й минуте Бартулович не реализовал пенальти (мимо)