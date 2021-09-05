Виктор ЦЫГАНКОВ: «Благодарим за поддержку, Украина»

23-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков поблагодарил украинских болельщиков после матча отбора на ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«Благодарим за поддержку, Украина», — написал Виктор после матча.

Цыганков вышел на поле в стартовом составе украинской команды и был заменен на Малиновского на 81-й минуте встречи.