Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Парни порадовали, видно, что сделали выводы»

Эксперт доволен игрой сборной Украины с Францией

  • 05.09.2021 12:11
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Парни порадовали, видно, что сделали выводы»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины и Артем Федецкий высказался после матча отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция (1:1).

«Хорошие эмоции, если отталкиваться от результата матча против Казахстана. Парни порадовали. Видно, что сделали выводы.

Хороший первый тайм. Видно, что немного подсели во втором тайме. Но в итоге, совсем другое дело, совсем другой футбол - с искрой в глазах, с большим желанием, самоотдачей. Все на хорошем уровне. Хотелось большего, но одно очко - тоже неплохо.

Есть удовольствие в душе, ведь игра была грамотно построена против достаточно хорошего соперника. Браво», — сказал Федецкий.

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Источник — Футбол 1/2/3

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