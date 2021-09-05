Андрей Ярмоленко сравнялся с Русланом Ротанем

Полузащитник сборной Украины провел 30-й матч в чемпионатах мира

  • 05.09.2021 11:12
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Андрей Ярмоленко сравнялся с Русланом Ротанем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Матч с Францией (1:1) стал 30-м для капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в чемпионатах мира. В списке гвардейцев мировых первенств нашей национальной дружины он делит теперь шестую позицию с Русланом Ротанем. 6 встреч Ярмоленко отыграл на ЧМ-2010, 12 - на ЧМ-2014, 10 - на ЧМ-2018 и 2 - на ЧМ-2022.

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в чемпионатах мира

 

Игрок

Матчи

ЧМ

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

45

1998-2010

 

Анатолий ТИМОЩУК

45

2002-2014

3.

Андрей ПЯТОВ

35

2010-2022

4.

Александр ШОВКОВСКИЙ

32

1998-2006

 

Олег ГУСЕВ

32

2006-2014

6.

Руслан РОТАНЬ

30

2006-2018

 

Андрей ЯРМОЛЕНКО

30

2010-2022

8.

Сергей РЕБРОВ

28

1998-2006

9.

Андрей ГУСИН

26

1998-2006

 

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

26

2002-2006
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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