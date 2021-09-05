Андрей Ярмоленко сравнялся с Русланом Ротанем

Матч с Францией (1:1) стал 30-м для капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в чемпионатах мира. В списке гвардейцев мировых первенств нашей национальной дружины он делит теперь шестую позицию с Русланом Ротанем. 6 встреч Ярмоленко отыграл на ЧМ-2010, 12 - на ЧМ-2014, 10 - на ЧМ-2018 и 2 - на ЧМ-2022.
Топ-10 гвардейцев сборной Украины в чемпионатах мира
|
|
Игрок
|
Матчи
|
ЧМ
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
45
|
1998-2010
|
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
45
|
2002-2014
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
35
|
2010-2022
|
4.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
32
|
1998-2006
|
|
Олег ГУСЕВ
|
32
|
2006-2014
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
30
|
2006-2018
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
30
|
2010-2022
|
8.
|
Сергей РЕБРОВ
|
28
|
1998-2006
|
9.
|
Андрей ГУСИН
|
26
|
1998-2006
|
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
26
|
2002-2006
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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