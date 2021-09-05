Андрей Ярмоленко сравнялся с Русланом Ротанем

Матч с Францией (1:1) стал 30-м для капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в чемпионатах мира. В списке гвардейцев мировых первенств нашей национальной дружины он делит теперь шестую позицию с Русланом Ротанем. 6 встреч Ярмоленко отыграл на ЧМ-2010, 12 - на ЧМ-2014, 10 - на ЧМ-2018 и 2 - на ЧМ-2022.

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в чемпионатах мира