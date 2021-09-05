Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Без Зины игра Украины стала более вертикальной»

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился мыслями о матче национальной команды против Франции в рамках отбора ЧМ-2022 (1:1).

«Хорошая игра от, но опять только ничья. Без Зины игра стала более вертикальной и мне это понравилось. Ярмола умница, бьется как лев. Со Степой стало спокойнее в центре. Жду 3 победы и такую же мертвую Францию дальше. Все молодцы», - написал Калиниченко в Twitter.

В следующем матче отбора Украины сразится с Финляндией на выезде (9 октября).