Оценки матча Украина – Франция. Лучшим игроком стал Шапаренко

4 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сборные Украины и Франции сыграли вничью со счетом 1:1.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) получил полузащитник сборной Николай Шапаренко, который отметился эффектным голом.
Оценки Sport.ua за матч Украина – Франция – 1:1:
Замены Украины: Малиновский - б/о, Сикан - б/о, Сидорчук - б/о, Сикан - б/о.
Замены Франции: Диаби - 5,5, Бензема - 6,0, Верету - б/о.
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Источник — Sport.ua
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