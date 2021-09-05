Николай ШАПАРЕНКО: «Пропустили нелепый гол, теперь впереди три финала»

Хавбек признан лучшим по итогам матча против Франции

  • 05.09.2021 00:45
  • 1152 просмотра
  • 1 комментарий
Николай ШАПАРЕНКО: «Пропустили нелепый гол, теперь впереди три финала»
© uaf.ua

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 на своем поле сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал хавбек Николай Шапаренко.

«Спасибо болельщикам - и тем, кто был на стадионе, и тем, кто был у телевизоров. Сумасшедшая поддержка. Жаль, что не получилось выиграть, но это футбол. Соперник забыл нелепый гол, однако все из мелочей состоит. Мой гол? Да, я мечтал забить гол за Украину. И получилось еще в таком матче, сбылась мечта».

«Нам нужна была победа, но и ничья с Францией можно назвать хорошим результатом. Впереди три финала, ведь сами виноваты с этими ничьими против Казахстана», - сказал Шапаренко в комментарии Футбол 1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    LomUs17
    LomUs17, 05.09.2021 01:20 (изменен)
    0
    Красавец, Коля! Ты усердно работал, и твой шедевр - подарок всем. Теперь не останавливаться до самой заслуженной пенсии. Удачи.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности