Николай ШАПАРЕНКО: «Пропустили нелепый гол, теперь впереди три финала»

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 на своем поле сыграла с Францией вничью 1:1. Игру прокомментировал хавбек Николай Шапаренко.

«Спасибо болельщикам - и тем, кто был на стадионе, и тем, кто был у телевизоров. Сумасшедшая поддержка. Жаль, что не получилось выиграть, но это футбол. Соперник забыл нелепый гол, однако все из мелочей состоит. Мой гол? Да, я мечтал забить гол за Украину. И получилось еще в таком матче, сбылась мечта».

«Нам нужна была победа, но и ничья с Францией можно назвать хорошим результатом. Впереди три финала, ведь сами виноваты с этими ничьими против Казахстана», - сказал Шапаренко в комментарии Футбол 1.