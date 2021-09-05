Дидье ДЕШАМ: «Наша начальная тактическая схема провалилась»

Главный тренер сборной Франции признал, что сборная Украины их удивила

  • 05.09.2021 00:40
  • 1916 просмотров
  • 2 комментария
Дидье ДЕШАМ: «Наша начальная тактическая схема провалилась»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями по поводу поединка отбора ЧМ-2022 против национальной команды Украины в Киеве.

«Мы начали матч с одной тактической схеме, но она провалилась. Во втором тайме мы изменили расстановку, и это принесло свои плоды.

Мы видели, что до перерыва украинская команда имела определенное преимущество на отдельных участках поля. Мы должны были реагировать. Соперник организовал нам проблемы. Мы приняли этот бой.

Украина показала интересную индивидуальную игру. Результат такой какой есть, но это не время останавливаться. Для нас это не положительный результат. Мы хотим большего. Если говорить об украинских игроков, то мне понравился Ярмоленко. У него хорошие навыки игры слева», – заявил Дешам.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 05.09.2021 01:13 (изменен)
    0
    Ёкарный Бабай, 05.09.2021 01:06
    Вест Хэм платит Ярмоленко 5 миллионов, чтобы он феерил за сборную Украины
    может 5,5 в тугриках?
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 05.09.2021 01:06
    +1
    Вест Хэм платит Ярмоленко 5 миллионов, чтобы он феерил за сборную Украины
    Ссылка
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