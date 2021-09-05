Дидье ДЕШАМ: «Наша начальная тактическая схема провалилась»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями по поводу поединка отбора ЧМ-2022 против национальной команды Украины в Киеве.

«Мы начали матч с одной тактической схеме, но она провалилась. Во втором тайме мы изменили расстановку, и это принесло свои плоды.

Мы видели, что до перерыва украинская команда имела определенное преимущество на отдельных участках поля. Мы должны были реагировать. Соперник организовал нам проблемы. Мы приняли этот бой.

Украина показала интересную индивидуальную игру. Результат такой какой есть, но это не время останавливаться. Для нас это не положительный результат. Мы хотим большего. Если говорить об украинских игроков, то мне понравился Ярмоленко. У него хорошие навыки игры слева», – заявил Дешам.