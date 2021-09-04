7-й тур
Кремень
2 : 0
Олимпик Д
04.09.2021, FT

Первая лига. Кремень всухую обыграл Олимпик

Хозяева отправили в ворота гостей два безответных мяча

  • 04.09.2021 17:34
  • 255 просмотров
  • 2 комментария
Первая лига. Кремень всухую обыграл Олимпик
© ФК Кремень

В субботу, 4 сентября, состоялся поединок 7-го тура Первой лиги Украины, в котором «Кремень» принимал донецкий «Олимпик».

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0. На 64-й минуте счет в матче открыл Виталий Бойко. На 91-й минуте встречи Игорь Кошман удвоил преимущество хозяев.

Первая лига. 7-й тур

«Кремень» — «Олимпик» — 2:0
Голы: Бойко, 64, Кошман, 90+1

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 04.09.2021 17:45
    0
    Значит не зря остались в ПерЛ.
    Ссылка
    Aleksey Maksymenko
    online
    Aleksey Maksymenko, 04.09.2021 17:43
    -1
    Cool 😎
    Ссылка
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