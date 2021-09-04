Первая лига. Кремень всухую обыграл Олимпик

В субботу, 4 сентября, состоялся поединок 7-го тура Первой лиги Украины, в котором «Кремень» принимал донецкий «Олимпик».
Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0. На 64-й минуте счет в матче открыл Виталий Бойко. На 91-й минуте встречи Игорь Кошман удвоил преимущество хозяев.
Первая лига. 7-й тур
«Кремень» — «Олимпик» — 2:0
Голы: Бойко, 64, Кошман, 90+1
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Источник — Sport.ua
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