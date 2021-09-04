Александр ПЕТРАКОВ: «У Франции есть уязвимые места»

Наставник сборной Украины высказался перед матчем с чемпионами мира

  • 04.09.2021 13:47
  • 959 просмотров
  • 5 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «У Франции есть уязвимые места»
© Футбол 1/2/3. Александр Петраков

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, как команда готовится к матчу 5 тура группового этапа отбора к ЧМ-2022 против Франции.

«Психология и тактика сегодня выходят на первый план. Разумеется, индивидуальное мастерство выше у французов, но у нас тоже ребята умеют играть в футбол. Мы никого не боимся, будем играть; у нас тоже есть качественные игроки, которые никого не боятся. У Франции есть уязвимые места. Мы показали игрокам, как будем играть в обороне, а как в атаке», - сказал Петраков.

Матч Украина – Франция состоится сегодня, 4 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    KIEWADIM, 04.09.2021 15:14
    0
    Barsa_che, 04.09.2021 14:37
    После большого резонанса по результату с Казахами, а также в связи с ослабленным составом французов, Украина должна победить, а если нет, разогнать всю сборную вместе с тренерами.
    А кто играть тогда будет, если разогнать?
    Ссылка
    Barsa_che
    Barsa_che, 04.09.2021 14:37
    0
    После большого резонанса по результату с Казахами, а также в связи с ослабленным составом французов, Украина должна победить, а если нет, разогнать всю сборную вместе с тренерами.
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 04.09.2021 14:21
    0
    Да ладно, там три состава, какие места?
    Ссылка
    Игорь Петров
    Игорь Петров, 04.09.2021 14:19
    +2
    Уязвимые места есть у любой команды, только вот есть ли возможности и исполнительское мастерство, что бы воспользоваться этими местами, вопрос.
    Ссылка
    Alex Suz
    Alex Suz, 04.09.2021 14:15
    -1
    Динамокиевские,должны не спать на ходу
    Тогда шанс есть
    Удачи Петракову он лучший из всех
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности