Александр ПЕТРАКОВ: «У Франции есть уязвимые места»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, как команда готовится к матчу 5 тура группового этапа отбора к ЧМ-2022 против Франции.
«Психология и тактика сегодня выходят на первый план. Разумеется, индивидуальное мастерство выше у французов, но у нас тоже ребята умеют играть в футбол. Мы никого не боимся, будем играть; у нас тоже есть качественные игроки, которые никого не боятся. У Франции есть уязвимые места. Мы показали игрокам, как будем играть в обороне, а как в атаке», - сказал Петраков.
Матч Украина – Франция состоится сегодня, 4 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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