Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией

Игорь Харатин и Александр Зинченко не помогут команде Александра Петракова

  • 04.09.2021 10:39
  • 3759 просмотров
  • 11 комментариев
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
© УАФ

Стала известна заявка сборной Украины на матч квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Франции.

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Из доступных игроков в ней отсутствует полузащитник Игорь Харатин. Матч из-за дисквалификации пропустит Александр Зинченко.

Матч Украина – Франция состоится сегодня, 4 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Каравай
    online
    Каравай, 04.09.2021 11:59
    +1
    Каравай будет 12 игроком Франции
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 11:56
    +1
    Я так понимаю, что все днонецкие сепары сегодня за Францию болеть будут
    Ссылка
    Каравай
    online
    Каравай, 04.09.2021 11:52
    -1
    Каравай Каравай я дырявый Каравай. Француз скорей через мой фланг ты забивай
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 04.09.2021 11:41
    +3
    SandroKing, 04.09.2021 11:23
    Не на Мегого, Аллилуйя!
    Почему на мегого тоже есть канал Украина
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 04.09.2021 11:39
    0
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 11:17
    А кто должен на его позиции играть? Или тебе лишь бы ляпнуть?! Андрюша "ближний угол" должен сегодня стоять на воротах?
    Караваев теперь играет полузащите только
    Ссылка
    SandroKing
    SandroKing, 04.09.2021 11:23
    -1
    Не на Мегого, Аллилуйя!
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 04.09.2021 11:17
    -3
    kadaad, 04.09.2021 11:09
    Надеюсь Караваева не будет на поле?
    А кто должен на его позиции играть? Или тебе лишь бы ляпнуть?! Андрюша "ближний угол" должен сегодня стоять на воротах?
    Ссылка
    bassofon
    bassofon, 04.09.2021 11:09 (изменен)
    -2
    Думаю, после первого тайма, смотреть игру уже не будет смысла.
    Ссылка
    kadaad
    kadaad, 04.09.2021 11:09
    -2
    Надеюсь Караваева не будет на поле?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 04.09.2021 10:54
    +4
    Вместо Зинченко должен играть Шапаренко.
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 04.09.2021 10:53
    0
    Спирт, вы ж писали, шо Мыколенко пропустит эту игру
    Ссылка
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