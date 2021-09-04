Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией

Стала известна заявка сборной Украины на матч квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Франции.
Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.
Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.
Из доступных игроков в ней отсутствует полузащитник Игорь Харатин. Матч из-за дисквалификации пропустит Александр Зинченко.
Матч Украина – Франция состоится сегодня, 4 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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