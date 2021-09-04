В субботу, 4 сентября, в Киеве состоится поединок пятого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Украина примет Францию.

Матч состоится на стадионе НСК «Олимпийский». Арбитр из Словении Славко Винчич даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Франция. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Украина». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Франция.

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