В субботу, 4 сентября, в Киеве состоится поединок пятого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Украина примет Францию.
Матч состоится на стадионе НСК «Олимпийский». Арбитр из Словении Славко Винчич даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.
Украина – Франция. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Украина». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Франция.
🎯 Телеграм-канал BetExpert ежедневно публикует бесплатные прогнозы на спорт
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.