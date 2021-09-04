Шевченко пояснил, почему Судаков и Тымчик не дебютировали в игре с Англией

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал несостоявшиеся замены в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4), когда на бровке ожидали выхода на поле форвард Артем Довбик и дебютанты Георгий Судаков, Александр Тымчик, но арбитр закончил игру, не добавив к основному времени ни минуты:

«Нет никакой причины. Матч был проигран, поэтому я хотел выпустить их. 5 минут, которых именно хватало, и я хотел, чтобы они дебютировали – судья просто не дал нам это сделать.

Почему не раньше? Я смотрю за ситуацией на футбольном поле. Я считаю, что по той игре мы не заслуживали проиграть 0:4, но ситуация могла быть и хуже – при условии нескольких контратак или еще чего-то. На футбольном поле нужна была команда».

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