Шевченко пояснил, почему Судаков и Тымчик не дебютировали в игре с Англией

Бывший коуч сборной Украины прокомментировал несостоявшиеся замены

  • 04.09.2021 04:23
  • 47 просмотров
  • 0 комментариев
Шевченко пояснил, почему Судаков и Тымчик не дебютировали в игре с Англией
© ТК Футбол 1/2/3. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал несостоявшиеся замены в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4), когда на бровке ожидали выхода на поле форвард Артем Довбик и дебютанты Георгий Судаков, Александр Тымчик, но арбитр закончил игру, не добавив к основному времени ни минуты: 

«Нет никакой причины. Матч был проигран, поэтому я хотел выпустить их. 5 минут, которых именно хватало, и я хотел, чтобы они дебютировали – судья просто не дал нам это сделать.

Почему не раньше? Я смотрю за ситуацией на футбольном поле. Я считаю, что по той игре мы не заслуживали проиграть 0:4, но ситуация могла быть и хуже – при условии нескольких контратак или еще чего-то. На футбольном поле нужна была команда».

Никаких email не получал. Шевченко рассказал, будет ли судиться с УАФ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности