Калинина покидает US Open, завершив выступления в парном разряде

Ангелина не смогла далеко пройти в дуэте с чешкой Ренатой Ворачовой

  • 04.09.2021 01:14
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Калинина покидает US Open, завершив выступления в парном разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила борьбу в парном разряде Открытого чемпионата США.
 
Украинка в дуэте с чешкой Ренатой Ворачовой во втором раунде проиграла австралийскому тандему Арина Родионова / Анастасия Родионова.
 
US Open. Второй круг
Ангелина Калинина / Рената Ворачова – Арина Родионова / Анастасия Родионова – 6:3, 3:6, 4:6
 
Ранее в третий круг пробилась украинская пара Марта Костюк / Даяна Ястремская.

В одиночном разряде Калинина проиграла Анжелик Кербер из Германии

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Источник — Sport.ua

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