Калинина покидает US Open, завершив выступления в парном разряде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила борьбу в парном разряде Открытого чемпионата США.
Украинка в дуэте с чешкой Ренатой Ворачовой во втором раунде проиграла австралийскому тандему Арина Родионова / Анастасия Родионова.
US Open. Второй круг
Ангелина Калинина / Рената Ворачова – Арина Родионова / Анастасия Родионова – 6:3, 3:6, 4:6
Ранее в третий круг пробилась украинская пара Марта Костюк / Даяна Ястремская.
В одиночном разряде Калинина проиграла Анжелик Кербер из Германии.
Источник — Sport.ua
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