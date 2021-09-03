Украина – Франция. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022

  • 03.09.2021 22:41
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Украина – Франция. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© УАФ

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира 2022 Украина – Франция.

«Есть такая фраза: «От любви до ненависти один шаг». Если бы матч с Казахстаном закончился победой Украины, то все в унисон пели бы дифирамбы нашей команде. А сейчас льется только критика и оскорбления. Ищут крайних, во всем видят негатив. Такой подход не совсем правильный. Дэйл Карнеги говорил: «Научитесь жить в отсеке сегодняшнего дня, так как вчерашний день уже не вернуть, а будущее еще не наступило». Можно сколько угодно жалеть о четырех потерянных очках в двух матчах со сборной Казахстана, делая акцент на ошибки в обороне и нереализацию в атаке. А можно вспомнить позитив в этих матчах, которого было значительно больше. Глубоко ошибаются те, кто упрекают игроков в недооценке соперника или в отсутствии максимальной самоотдачи. Уверяю вас: это совсем не так. Все без исключения горят желанием играть через год на чемпионате мира в Катаре. Но иногда так складываются обстоятельства. Я об этом знаю не понаслышке. Поймите: у нас нет другой сборной. И мы все должны ее поддерживать. Критиковать, не отвечая за результат – удел слабых людей, а вот поддержать сборную в очень сложный период – это истинный патриотизм и позитивный посыл всему коллективу.

Лучше давайте вспомним позитив, связанный со сборной. Это выход в четвертьфинал Евро. Мы находимся в восьмерке лучших команд Европы. Это объединило всю страну. А также выделю победу над чемпионом Европы сборной Португалии, над сборной Испании, разгромную победу 5:0 над Сербией и многое другое. Сейчас для Украины новый вызов – выйти на чемпионат мира. И все равно реальные шансы для этого есть. Важно нам всем быть вместе и тогда действительно можно достичь желаемого результата. Да, мы сыграли четыре матча вничью, но, обыграв сборную Франции дома, ситуация значительно улучшится. Не нужно думать, что это нереально. Важно в это верить. 15 ноября 2013 года именно на «Олимпийском» в Киеве мы выиграли у французов 2:0. Почему мы не можем это сделать сейчас? Да, французы – чемпионы мира, но у них тоже есть свои проблемы. Они уступили Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы. Франция не выигрывает уже четыре матча подряд. Они сыграли 1:1 с Венгрией и Боснией, а также 2:2 с Португалией и 3:3 со Швейцарией. Они пропустили в каждом из этих матчей. Дома Франция не обыграла и Украину, и Боснию. Два матча завершились вничью 1:1.

У французов есть серьезные кадровые потери. Из-за дисквалификации поединок пропустит Жюль Кунде из «Севильи», но это не сверхпотеря для Франции. Положительный тест на коронавирус сдал Оливье Жиру из «Милана». Это потеря. Из-за травм матч пропустят Канте, Мбаппе и Толиссо. А это уже ведущие футболисты сборной Франции. Но это проблемы французов. У сборной Украины свои сложности. А именно потерянные турнирные очки, дисквалификация Саши Зинченко и травма Виталия Буяльского. Но одним матчем все можно изменить к лучшему.

Нет смысла гадать с составом и тактикой. Это работа тренерского штаба. Уверен, что мы будем действовать очень компактно и организованно. Будет очень много борьбы и максимальной самоотдачи в каждом эпизоде. Обязательно будут возможности для взятия ворот соперника. Необходимо постараться выжать максимум из моментов. Мы уже обыгрывали чемпионов Европы, а сейчас есть шанс победить чемпионов мира. Нам всем так хочется этого! У нас отличная команда с очень квалифицированными футболистами из именитых клубов. Сегодня им нужна не критика, а наша поддержка, наша помощь и вера в них. Результат можно достичь лишь общими усилиями. У нас миролюбивая группа. Только французы одержали две победы над Боснией и Казахстаном. Теперь наша очередь побеждать. Хочется, чтобы удача была на нашей стороне», – сказал Грозный.

Матч Украина – Франция состоится 4 сентября. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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