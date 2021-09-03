В пятницу, 3 сентября, молодежная сборная Украины U-21 стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2023. Первым соперником команды Руслана Ротаня станет сборная Сербии U-21.
Матч пройдет в городе Стара-Пазова на поле Спортцентра Футбольного союза Сербии и начнется в 19:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Сербия U-21 – Украина U-21. Ротань назвал стартовый состав на игру
Сербия U-21: Гордич, Бьекович, Честич, Маркович, Даничич, Павлович, Илич, Тетек, Йович, Тедич, Стеванович.
Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Вьюнник.
Источник — Sport.ua
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