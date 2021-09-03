Сербия U-21 – Украина U-21. Ротань назвал стартовый состав на игру

3 сентября в 19:00 пройдет первый матч отбора Евро-2021 U-21

  • 03.09.2021 18:30
  • 1723 просмотра
  • 2 комментария
Сербия U-21 – Украина U-21. Ротань назвал стартовый состав на игру
© УАФ. Руслан Ротань

В пятницу, 3 сентября, молодежная сборная Украины U-21 стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2023. Первым соперником команды Руслана Ротаня станет сборная Сербии U-21.

Матч пройдет в городе Стара-Пазова на поле Спортцентра Футбольного союза Сербии и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сербия U-21 – Украина U-21. Ротань назвал стартовый состав на игру

Сербия U-21: Гордич, Бьекович, Честич, Маркович, Даничич, Павлович, Илич, Тетек, Йович, Тедич, Стеванович.

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Вьюнник.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Trollface
    Trollface, 03.09.2021 18:55
    +1
    Здесь без шансов.
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    Энди Мир
    Энди Мир, 03.09.2021 18:45
    +3
    Кого оно выпустило п#ять??? Хорошо что не показывают это недорозумение отсосуолловское. Пусть где зебра это смотрит.
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