ВИДЕО. Спасла реакция. Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную

В рамках матча 9-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 сборная Аргентины уверенно победила национальную команду Венесуэлы со счетом 3:1.



Но во время матча случился неприятный инцидент. В середине первого тайма защитник венесуэльцев Адриан Мартинес сыграл очень опасно прямой ногой, едва не сломав ногу Лионелю Месси. Нарушитель получил красную карточку, а Месси все же смог продолжить поединок.