Венесуэла
1 : 3
Аргентина
03.09.2021, FT

ВИДЕО. Спасла реакция. Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную

Защитник соперников шел прямой ногой, но Лионелю удалось избежать травмы

  • 03.09.2021 16:48
  • 3166 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Спасла реакция. Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках матча 9-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 сборная Аргентины уверенно победила национальную команду Венесуэлы со счетом 3:1.
 
Но во время матча случился неприятный инцидент. В середине первого тайма защитник венесуэльцев Адриан Мартинес сыграл очень опасно прямой ногой, едва не сломав ногу Лионелю Месси. Нарушитель получил красную карточку, а Месси все же смог продолжить поединок.

 

 

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Эферсон Сотельдо (Венесуэла).
74' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Аргентина.
71' ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Аргентина).
45' ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Аргентина).
32' Adrian Martinez (Венесуэла) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 03.09.2021 18:02
    0
    Поручик Ржевский, 03.09.2021 16:55
    Жёстко. Даже жестоко.
    Хорошо, что по касательной вытянутая нога прошлась, иначе было бы, как с Бесединым.
    Да, очень похожий момент, но реально Месси в последний момент успел подпрыгнуть, иначе - жопа
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 03.09.2021 17:55
    +1
    То он уже со злости.Такие тв..ри не умеют проигрывать
    Ссылка
    anonymous
    anonymous, 03.09.2021 17:10
    +6
    Чекаємо коментар Гарі Лінекера
    Ссылка
    Фк Скала
    Фк Скала, 03.09.2021 17:07
    +5
    За такое надо штрафовать!!! Чуть не сломал ногу
    Ссылка
    tima fialko
    tima fialko, 03.09.2021 17:01
    +5
    Костолом міг прославитись на все життя,але воно було б не довгим
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 03.09.2021 16:55
    +10
    Жёстко. Даже жестоко.
    Хорошо, что по касательной вытянутая нога прошлась, иначе было бы, как с Бесединым.
    Ссылка
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