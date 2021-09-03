ВИДЕО. Спасла реакция. Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную

В рамках матча 9-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 сборная Аргентины уверенно победила национальную команду Венесуэлы со счетом 3:1.
Но во время матча случился неприятный инцидент. В середине первого тайма защитник венесуэльцев Адриан Мартинес сыграл очень опасно прямой ногой, едва не сломав ногу Лионелю Месси. Нарушитель получил красную карточку, а Месси все же смог продолжить поединок.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эферсон Сотельдо (Венесуэла).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Аргентина.
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Аргентина).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Аргентина).
|32'
|Adrian Martinez (Венесуэла) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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Хорошо, что по касательной вытянутая нога прошлась, иначе было бы, как с Бесединым.
Хорошо, что по касательной вытянутая нога прошлась, иначе было бы, как с Бесединым.
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