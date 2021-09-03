Аргентина уверенно победила Венесуэлу

В рамках матча 9-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 сборная Аргентины уверенно победила национальную команду Венесуэлы со счетом 3:1
В составе победителей по голу забили Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа и Анхель Корреа.
Чемпионат мира. Квалификация. 9-й тур
Венесуэла – Аргентина – 1:3
Голы: Сотельдо, 90 (с пенальти). – Мартинес, 45. Х. Корреа, 71. А. Корреа, 74.
Удаления: Мартинес, 32.
Аргентина с 15 очками поднялась на второе место в турнирной таблице, обойдя Эквадор (12). Лидирует Бразилия с 18 очками после 6 игр.
Источник — Sport.ua
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