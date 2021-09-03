Аргентина уверенно победила Венесуэлу

В рамках матча 9-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 сборная Аргентины уверенно победила национальную команду Венесуэлы со счетом 3:1

В составе победителей по голу забили Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа и Анхель Корреа.

Чемпионат мира. Квалификация. 9-й тур

Венесуэла – Аргентина – 1:3

Голы: Сотельдо, 90 (с пенальти). – Мартинес, 45. Х. Корреа, 71. А. Корреа, 74.

Удаления: Мартинес, 32.

Аргентина с 15 очками поднялась на второе место в турнирной таблице, обойдя Эквадор (12). Лидирует Бразилия с 18 очками после 6 игр.