Львов рассматривал кандидатуры двух экс-тренеров Карпат

«Львов» близок к тому, чтобы назначить на пост главного тренера команды Олега Дулуба. Однако белорусский специалист не был приоритетной кандидатурой клуба

Игорь Климовский возглавлять «Львов» отказался. Также в шорт-листе клуба были два экс-тренера «Карпат» - Дарио Друди и нынешний наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

Что интересно, Дулуб в 2016-2017 годах также тренировал «Карпаты». После этого он работал в еще одном клубе УПЛ – одесском «Черноморце».