Львов рассматривал кандидатуры двух экс-тренеров Карпат

Команду, скорее всего, возглавит Олег Дулуб

  • 03.09.2021 16:10
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Львов рассматривал кандидатуры двух экс-тренеров Карпат
© Facebook. Александр Чижевский

«Львов» близок к тому, чтобы назначить на пост главного тренера команды Олега Дулуба. Однако белорусский специалист не был приоритетной кандидатурой клуба

Игорь Климовский возглавлять «Львов» отказался. Также в шорт-листе клуба были два экс-тренера «Карпат» - Дарио Друди и нынешний наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

Что интересно, Дулуб в 2016-2017 годах также тренировал «Карпаты». После этого он работал в еще одном клубе УПЛ – одесском «Черноморце».

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Источник — ТК Футбол

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