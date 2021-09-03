Львов рассматривал кандидатуры двух экс-тренеров Карпат

«Львов» близок к тому, чтобы назначить на пост главного тренера команды Олега Дулуба. Однако белорусский специалист не был приоритетной кандидатурой клуба
Игорь Климовский возглавлять «Львов» отказался. Также в шорт-листе клуба были два экс-тренера «Карпат» - Дарио Друди и нынешний наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.
Что интересно, Дулуб в 2016-2017 годах также тренировал «Карпаты». После этого он работал в еще одном клубе УПЛ – одесском «Черноморце».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.