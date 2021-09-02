Львов провел переговоры с экс-тренером Карпат

В Украине белорус Олег Дулуб также работал с «Черноморцем»

  • 02.09.2021 11:57
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  • 1 комментарий
Львов провел переговоры с экс-тренером Карпат
© ФК Черноморец. Олег Дулуб

ПФК «Львов» провел переговоры с белорусским тренером Олегом Дулубом.

В Украине Дулуб известен по работе с «Карпатами» и «Черноморцем» в 2016-2017 годах. В последнее время он возглавлял белорусские «Крумкачи».

ПФК «Львов» продолжает поиски главного тренера после увольнения Анатолия Бессмертного в конце лета.

На прошлой неделе львовский клуб выходил с предложением на наставника тернопольской «Нивы» Игоря Климовского, однако тот ответил отказом.

После шести туров ПФК «Львов» занимает предпоследнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 02.09.2021 12:53
    0
    никто не хочет возглавлять отару голубых овец
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