Львов провел переговоры с экс-тренером Карпат

ПФК «Львов» провел переговоры с белорусским тренером Олегом Дулубом.

В Украине Дулуб известен по работе с «Карпатами» и «Черноморцем» в 2016-2017 годах. В последнее время он возглавлял белорусские «Крумкачи».

ПФК «Львов» продолжает поиски главного тренера после увольнения Анатолия Бессмертного в конце лета.

На прошлой неделе львовский клуб выходил с предложением на наставника тернопольской «Нивы» Игоря Климовского, однако тот ответил отказом.

После шести туров ПФК «Львов» занимает предпоследнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.