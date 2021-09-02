Львов провел переговоры с экс-тренером Карпат

ПФК «Львов» провел переговоры с белорусским тренером Олегом Дулубом.
В Украине Дулуб известен по работе с «Карпатами» и «Черноморцем» в 2016-2017 годах. В последнее время он возглавлял белорусские «Крумкачи».
ПФК «Львов» продолжает поиски главного тренера после увольнения Анатолия Бессмертного в конце лета.
На прошлой неделе львовский клуб выходил с предложением на наставника тернопольской «Нивы» Игоря Климовского, однако тот ответил отказом.
После шести туров ПФК «Львов» занимает предпоследнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.