Отказал Львову. Климовский решил остаться в Ниве Тернополь

Экс-тренер «Олимпика» продолжит работу в клубе Первой лиги

  • 30.08.2021 20:26
  • 641 просмотр
  • 3 комментария
Отказал Львову. Климовский решил остаться в Ниве Тернополь
© ФК Нива Тернополь. Игорь Климовский

Игорь Климовский принял решение остаться на посту главного тренера тернопольской «Нивы». Об этом сообщает официальная страница клуба в Инстаграме:

Напомним, Климовского на пост главного тренера первой команды приглашал клуб УПЛ «Львов». Сам тренер ранее заявил, что пока что раздумывает над предложением «Львова».

Климовский возглавляет «Ниву» Тернополь с мая текущего года. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 11 очками в 6 матчах.

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Источник — ФК Нива Тр

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 30.08.2021 20:39
    +2
    молодец-Нива претендент на повышение Фекал-главный претендент на понижение
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    VIPsector1
    online
    VIPsector1, 30.08.2021 20:35
    +1
    В следующем сезоне будет там с Нивой. Респект!
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    Maks23
    online
    Maks23, 30.08.2021 20:32
    +2
    Молодец..
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