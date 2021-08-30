Отказал Львову. Климовский решил остаться в Ниве Тернополь

Игорь Климовский принял решение остаться на посту главного тренера тернопольской «Нивы». Об этом сообщает официальная страница клуба в Инстаграме:

Напомним, Климовского на пост главного тренера первой команды приглашал клуб УПЛ «Львов». Сам тренер ранее заявил, что пока что раздумывает над предложением «Львова».

Климовский возглавляет «Ниву» Тернополь с мая текущего года. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 11 очками в 6 матчах.