Львов определился с новым тренером

Команду может возглавить Игорь Климовский

  • 27.08.2021 13:07
  • 2814 просмотров
  • 4 комментария
Львов определился с новым тренером
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

49-летний украинский специалист Игорь Климовский может стать следующим главным тренером «Львова» после ухода предыдущего наставника команды Анатолия Бессмертного со своего поста.

Климовский согласился возглавить «Львов», но ему необходимо согласовать этот вопрос с тернопольской «Нивой», где он работает с мая этого года.

Сейчас Климовский находится во Львове и проходит стажировку у Леонида Кучука в лагере «Руха».

После 5 сыгранных туров «Львов» занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 2 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 4-11.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 27.08.2021 14:20
    +1
    Краще ниву висели в УПЛ. Все одно рівненський Львов вилетить з тобою чи без тебе.
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    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 27.08.2021 13:45
    0
    Из команды, которая на третьем месте в пердиве, в команду, которая на предпоследнем в вышке...
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    ingvar8888
    ingvar8888, 27.08.2021 13:32
    +2
    Нічого доброго не буде!
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    Maks23
    online
    Maks23, 27.08.2021 13:26
    +3
    На 3 месяца..как показывает практика..
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