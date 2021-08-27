Львов определился с новым тренером

49-летний украинский специалист Игорь Климовский может стать следующим главным тренером «Львова» после ухода предыдущего наставника команды Анатолия Бессмертного со своего поста.

Климовский согласился возглавить «Львов», но ему необходимо согласовать этот вопрос с тернопольской «Нивой», где он работает с мая этого года.

Сейчас Климовский находится во Львове и проходит стажировку у Леонида Кучука в лагере «Руха».

После 5 сыгранных туров «Львов» занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 2 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 4-11.