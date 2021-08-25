Бессмертный покинул Львов

Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера «Львова». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Это непростое решение, но команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось добиться на старте чемпионата», - объяснил Бессмертный свое решение.
В нынешнем сезоне «Львов» в пяти матчах трижды проиграл и два раза сыграл вничью. Анатолий Бессмертный руководил «горожанами» с марта 2021 года. В минувшем чемпионате команда под его руководством финишировала на 8-м месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Владимир Шаран может заменить Бессмертного на посту главного тренера.
Источник — ФК Львов
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