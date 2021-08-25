Бессмертный покинул Львов

ФК «Львов» остался без главного тренера

  • 25.08.2021 14:04
  • 2599 просмотров
  • 2 комментария
Бессмертный покинул Львов
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера «Львова». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Это непростое решение, но команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось добиться на старте чемпионата», - объяснил Бессмертный свое решение.

В нынешнем сезоне «Львов» в пяти матчах трижды проиграл и два раза сыграл вничью. Анатолий Бессмертный руководил «горожанами» с марта 2021 года. В минувшем чемпионате команда под его руководством финишировала на 8-м месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Владимир Шаран может заменить Бессмертного на посту главного тренера.

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Источник — ФК Львов

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 25.08.2021 15:02
    0
    Возвращайте Шумского, если он к вам пойдёт, не иначе будете на задворках.
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    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 14:32
    -5
    И грош цена его тренерской победе над Шахтёром. Ну разве что, перед кем то в пивбаре будет хвастаться.
    Лучше бы выиграл все остальные матчи, вместе с пятью турами этого первенства.
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