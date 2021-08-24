Шаран может заменить Бессмертного во Львове

Нынешний тренер клуба близок к отставке

  • 24.08.2021 15:53
  • 850 просмотров
  • 3 комментария
Шаран может заменить Бессмертного во Львове
© fco.com.ua. Владимир Шаран

В пятом туре чемпионата УПЛ «Львов» дома уступил «Ингульцу» (1:2) и оказался среди аутсайдеров.

Как отмечает источник, кредит доверия руководства клуба к главному тренеру Анатолию Бессмертному еще не иссяк, однако очень много будет зависеть от того, как «горожане» сыграют в следующем туре в дерби — с «Рухом», которое состоится 29 августа.

С большой долей вероятности, в случае неудачи Бессмертному трудно будет избежать отставки и, по имеющейся информации, тогда клубные боссы могут обратиться за помощью к Владимиру Шарану. Он уже тренировал во Львове, правда, другую команду — «Карпаты».

Напомним, что после пятого тура «Львов» в чемпионате УПЛ занимает 15 место, набрав два очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    online
    stopor2016, 24.08.2021 16:13
    0
    Не всякий простий смертний може замінити Безсмертного !
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 24.08.2021 16:13
    0
    Беру свої слова назад. Доволі пристойні результати. 14 ігор- 4 перемоги і нічиї і 6 поразок. Хороший спеціаліст. В Маріуполь можна
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 24.08.2021 15:57
    0
    Цікаво. Скільки матчів виграв цей тренер після виграшу над шахтою 3:2???🤣🤣🤣
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