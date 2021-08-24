Шаран может заменить Бессмертного во Львове

В пятом туре чемпионата УПЛ «Львов» дома уступил «Ингульцу» (1:2) и оказался среди аутсайдеров.

Как отмечает источник, кредит доверия руководства клуба к главному тренеру Анатолию Бессмертному еще не иссяк, однако очень много будет зависеть от того, как «горожане» сыграют в следующем туре в дерби — с «Рухом», которое состоится 29 августа.

С большой долей вероятности, в случае неудачи Бессмертному трудно будет избежать отставки и, по имеющейся информации, тогда клубные боссы могут обратиться за помощью к Владимиру Шарану. Он уже тренировал во Львове, правда, другую команду — «Карпаты».

Напомним, что после пятого тура «Львов» в чемпионате УПЛ занимает 15 место, набрав два очка.