Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Львов сделал мне предложение, я еще думаю»

Главный тренер тернопольской «Нивы» Игорь Климовский рассказал, правда ли, что у него есть предложение от клуба УПЛ – ФК «Львов».

«В СМИ пишут, что я главный кандидат на пост тренера ФК «Львов»? Да, «Львов» сделал мне предложение, я еще думаю, никакого решения еще не принимал. Но это правда, есть такое предложение.

Какой клуб УПЛ хотел бы тренировать? Не знаю, трудно сказать какой клуб. Мне кажется, что стать тренером команды из Высшей лиги это очень почетно, и каждый тренер к этому стремится», – сказал 49-летний украинский специалист.