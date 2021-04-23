Климовский до сих пор не присоединился к Ниве

Экс-наставник донецкого «Олимпика» Игорь Климовский еще не присоединился к своей новой команде — тернопольской «Ниве».

Главный тренер «Нивы» Климовский, находящийся на больничном, присоединится к подопечным в середине мая. Скорее всего, он сможет руководить действиями «Нивы» 16 мая в домашнем поединке 26-го тура с «ВПК-Агро». Пока же Климовский помогает советами своему ассистенту- Руслану Уманцу, который в его отсутствие и руководит тренировочным процессом.

Перед очередным календарным матчем с «Прикарпатьем», который состоится во Львове 24 апреля, «Нива» подписала опорного полузащитника Константина Граматика, ранее защищавшего цвета одесского «Черноморца». В поединке с ивано-франковцами «Ниве» не помогут дисквалифицированные Владислав Дворовенко и Андрей Mалащук.