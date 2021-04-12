ОФИЦИАЛЬНО. Климовский – новый главный тренер Нивы Тернополь

«Нива» Тернополь официально сообщила о назначении на пост главного тренера Игоря Климовского. Условия соглашения с 49-летним специалистом не сообщаются.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Климовский будет лишь тренером-консультантом «Нивы», в то время как тренером команды станет его бывший ассистент Руслан Уманец.
На самом же деле, Климовский сейчас восстанавливается после операции на ноге, и первое время будет руководить командой дистанционно. Непосредственным руководством команды до появления Климовского будет заниматься именно Уманец.
Предыдущим тренером «Нивы» был Игорь Билан. Сейчас тернопольская команда занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.
Напомним, Климовский был уволен с поста главного тренера «Олимпика» 25 февраля.
Источник — ФК Нива Тр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.