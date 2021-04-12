ОФИЦИАЛЬНО. Климовский – новый главный тренер Нивы Тернополь

Экс-тренер «Олимпика» возглавил клуб Первой лиги

  • 12.04.2021 22:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Климовский – новый главный тренер Нивы Тернополь
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

«Нива» Тернополь официально сообщила о назначении на пост главного тренера Игоря Климовского. Условия соглашения с 49-летним специалистом не сообщаются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Климовский будет лишь тренером-консультантом «Нивы», в то время как тренером команды станет его бывший ассистент Руслан Уманец.

На самом же деле, Климовский сейчас восстанавливается после операции на ноге, и первое время будет руководить командой дистанционно. Непосредственным руководством команды до появления Климовского будет заниматься именно Уманец.

Предыдущим тренером «Нивы» был Игорь Билан. Сейчас тернопольская команда занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, Климовский был уволен с поста главного тренера «Олимпика» 25 февраля.

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Источник — ФК Нива Тр

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