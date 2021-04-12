Источник: экс-тренер Олимпика Климовский трудоустроился в Первой лиге

Бывший главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский нашел себе новое место работы. Это клуб Первой лиги «Нива» Тернополь.

При этом в «Ниве» Климовский будет занимать должность тренера-консультанта. Исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Руслан Уманец, который ранее был ассистентом Климовского в «Олимпике».

Сейчас главным тренером «Нивы» является Игорь Билан. Однако он, скорее всего, покинет клуб после серии из 5 поражений подряд.

На данный момент «Нива» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги c 18 очками в активе.

Напомним, Климовский был уволен с поста главного тренера «Олимпика» 25 февраля.