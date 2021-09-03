Новичок Серии А может подписать Рибери

Легендарный француз ищет себе новый клуб

  • 03.09.2021 15:15
  • 458 просмотров
  • 1 комментарий
Новичок Серии А может подписать Рибери
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери

Новичок Серии А «Салернитана» проявляет интерес к легендарному французскому полузащитнику Франку Рибери. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Переговоры между сторонами продвигаются успешно. Но по-прежнему есть сомнения по поводу того, смогут ли клуб и игрок договориться по финансовой стороне вопроса.

Предыдущим клубом Рибери была «Фиорентина», за которую он выступал в 2019-2021 годах. Летом 38-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента, но завершать карьеру пока не намерен.

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    LupinKZ
    LupinKZ, 03.09.2021 15:19
    0
    зачем вам этот пердун, возьмите свежачок супрягу.
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