Новичок Серии А может подписать Рибери

Новичок Серии А «Салернитана» проявляет интерес к легендарному французскому полузащитнику Франку Рибери. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Переговоры между сторонами продвигаются успешно. Но по-прежнему есть сомнения по поводу того, смогут ли клуб и игрок договориться по финансовой стороне вопроса.
Предыдущим клубом Рибери была «Фиорентина», за которую он выступал в 2019-2021 годах. Летом 38-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента, но завершать карьеру пока не намерен.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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