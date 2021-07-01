Франк Рибери покидает Фиорентину

«Фиорентина» объявила о том, что хавбек Франк Рибери покинул клуб.

Контракт 38-летнего футболиста с «фиалками» истек 30 июня. Сегодня, 1 июля, итальянский клуб поблагодарил Рибери за сотрудничество.

Напомним, что Рибери играл за «Фиорентину» с 2019 году, а до этого 12 лет провел в «Баварии».

В сезоне 2020/21 француз провел 29 матчей в Серии А, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Фиорентину» возглавил Винченцо Итальяно.