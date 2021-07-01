Франк Рибери покидает Фиорентину

«Фиорентина» объявила о том, что хавбек Франк Рибери покинул клуб.
Контракт 38-летнего футболиста с «фиалками» истек 30 июня. Сегодня, 1 июля, итальянский клуб поблагодарил Рибери за сотрудничество.
Напомним, что Рибери играл за «Фиорентину» с 2019 году, а до этого 12 лет провел в «Баварии».
В сезоне 2020/21 француз провел 29 матчей в Серии А, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее «Фиорентину» возглавил Винченцо Итальяно.
Grazie, @FranckRibery 👏#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/XAQyEjeYYl— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 1, 2021
Источник — Sport.ua
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