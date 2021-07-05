Еще два года. Рибери не намерен завершать карьеру

38-летний французский хавбек Франк Рибери пока что не намерен завершать карьеру. Он хочет выступать еще два года.

В конце июня Рибери покинул «Фиорентину» в качестве свободного агента. Сейчас хавбек ждет предложений от клубов.

За «Фиорентину» Рибери выступал с 2019 года. До этого он провел 12 лет в составе «Баварии».

В сезоне 2020/21 француз провел 29 матчей в Серии А, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.