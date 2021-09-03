Игорь ХАРАТИН: «В футболе не всегда побеждают фавориты»

26-летний полузащитник «Легии» и сборной Украины Игорь Харатин поделился мнением о своем трансфере и последних матчах украинской национальной команды.

«Когда я прибыл на первый матч, с Казахстаном, к сожалению, узнал, что нужно лететь обратно, на медосмотр в новый клуб — «Легию». Была нелегкое путешествие, но я счастлив, ведь все прошло быстро и хорошо. Я очень рад вернуться в сборную. Для меня большая честь быть здесь, поэтому буду отдавать все силы, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Сегодняшняя тренировка было очень хорошей, готовимся к игре с Францией. Не всегда в футболе побеждают фавориты, что и показал матч с казахстанцами, поэтому нужно работать и надеяться. Только тот, кто отдает все силы, получает результат.

Кроме того, я с нетерпением ожидаю, когда присоединюсь к варшавской команде. Для меня это новый вызов. Поэтому после игр в сборной буду готовиться к чемпионату Польши. Когда подписывал контракт, проходил поединок с Казахстаном. Оставалось семь минут, и мы вместе с ребятами из «Легии» смотрели этот матч. Сначала очень радовались, но потом... Что ж, это футбол! Бывают и такие результаты, нужно держать удар и идти дальше», — отметил Харатин.

В субботу, 4 сентября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.