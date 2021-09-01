ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Харатин перешел в Легию

Польский клуб «Легия» объявил о подписании полузащитника сборной Украины Игоря Харатина, который покинул «Ференцварош».

Контракт с игроком подписан на три года.

26-летний Харатин с 2019 года выступал за «Ференцварош», где работал с украинским наставником Сергеем Ребровым. Провел 71 матч и забил 7 голов.

В составе сборной Украины провел 4 матча.

В минувшем сезоне в составе «Легии» выступали украинцы Артем Шабанов и Назарий Русин, но оба в команде не закрепились и покинули ее летом.