ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Харатин перешел в Легию

Польский клуб «Легия» объявил о подписании полузащитника сборной Украины Игоря Харатина, который покинул «Ференцварош».
Контракт с игроком подписан на три года.
26-летний Харатин с 2019 года выступал за «Ференцварош», где работал с украинским наставником Сергеем Ребровым. Провел 71 матч и забил 7 голов.
В составе сборной Украины провел 4 матча.
В минувшем сезоне в составе «Легии» выступали украинцы Артем Шабанов и Назарий Русин, но оба в команде не закрепились и покинули ее летом.
Источник — ФК Легия Варшава
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