Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный не готов играть за сборную Украины»

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением об актуальных проблемах сборной Украины по футболу после ничьей с Казахстаном (2:2) в отборе на ЧМ-2022.
«Природа наших проблем – исполнительское мастерство игроков. Потому что кроме командной тактики существует и исполнительская. Расставить правильно фигуры на поле важно, но еще важнее является их способность взаимодействовать.
Иная проблема – мало времени на изучение соперника. Никто в нашей команде не знал, что Валиуллин имеет рабочую ногу левую и под правую не сбрасывает и не обрабатывает. Остановился в своем росте Забарный, который легко пускает скоростных соперников себе за спину. Караваев дважды дает пробить, Пятов дважды пропускает в ближний угол.
В случае с голкипером – это банальная нехватка игровой практики. В свое время так на Кубке мира-86 ошибся Баль, а через четыре года в Италии – Хидиятуллин.
Когда-то Моуриньо стал подпускать юного Варана в линию обороны «Реала». И тот, фактически, сплавил тренера своими ошибками. Это возрастная особенность. Если вратарь должен свое пропустить, то защитник – допустить результативные ошибки. Что и имеем в случае с Забарным. Он не готов играть за сборную в таких ответственных матчах. То же с натяжкой можно сказать и о Миколенко.
Другая проблема у Зинченко. Игрок является небольшой частью в системе «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Однако проектирует название клуба и фамилию тренера на сборную. Хотя он является винтиком в «Сити» и мало чем отличается от винтика в сборной. Поэтому проекция на сборную не слишком уместна. Зинченко хорошо играет после порции критики. На Евро-2020 после Австрии он выдал замечательную игру с Швецией, а теперь опять успокоился. Александру нужно взрослеть и в жизни, и в игре.
Единственный, кто порадовал в этой игре – Ярмоленко. Андрей был лидером на любой позиции. Именно от него зависит сейчас наша игра. Плохо, что не играет в клубе. Агенты предложили футболисту не тот чемпионат. Ему больше бы подошел испанский», — считает Федорчук.
В субботу, 4 сентября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Газета по-украински
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Кьелини не Уровень сборной Италии
Они вчера 1:1 сыграли с Болгарией.
Спорт.юа возьмите меня на работу.
Я тоже хочу блистать официально такой аналитикой.
Кьелини не Уровень сборной Италии
Они вчера 1:1 сыграли с Болгарией.
Спорт.юа возьмите меня на работу.
Я тоже хочу блистать официально такой аналитикой.
Кьелини не Уровень сборной Италии
Они вчера 1:1 сыграли с Болгарией.
Спорт.юа возьмите меня на работу.
Я тоже хочу блистать официально такой аналитикой.
остальное - жуткая отсебятина тренера второго эшелона
----------
мне бы очень хотелось чтобы он сразу же рассказал , кто должен вместо Забарного играть, и Мыколы, и главное почему, а так же конечно объяснил это на цифрах
но там уже схема с 3 защитниками не особо себя оправдала, хоть я и не снимаю вины с Саши
остальное - жуткая отсебятина тренера второго эшелона
----------
мне бы очень хотелось чтобы он сразу же рассказал , кто должен вместо Забарного играть, и Мыколы, и главное почему, а так же конечно объяснил это на цифрах
но там уже схема с 3 защитниками не особо себя оправдала, хоть я и не снимаю вины с Саши
остальное - жуткая отсебятина тренера второго эшелона
----------
мне бы очень хотелось чтобы он сразу же рассказал , кто должен вместо Забарного играть, и Мыколы, и главное почему, а так же конечно объяснил это на цифрах
Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный расположился на 19-м месте в рейтинге CIES. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
CIES - международный центр спортивных исследований из Швейцарии, который периодически делится разными рейтингами. На этот раз работники центра провели анализ футболистов до 20 лет. Отметили и украинского игрока. На 19-м месте расположился Илья Забарный.
Отметим, что в этом рейтинге первое место занял испанец Педри Гонсалес.
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рейтинг опубликован за 24 августа
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Но федорчуку виднее конечно, наверное в будущем экспертом вместо Леоненко метит
Озаглавьте лучше "Пятов - мешок с дерьмом, пускающий всё в свои ворота."
чего только стоят дичайшие ошибки с Англией
2001—2005 Флаг Украины Нафком
2005—2006 Флаг Украины Таврия
2006—2007 Флаг Украины Крымтеплица
2007—2008 Флаг Украины Княжа
2008—2009 Флаг Украины Нафком
2009—2011 Флаг Украины Нива (Винница)
2012 Флаг Украины Арсенал (Белая Церковь)[1] тр. конс.
2013 Флаг Украины Николаев
2014 Флаг Украины Николаев
2015 Флаг Украины Полтава
2016—2020 Флаг Украины Энергия (Новая Каховка)
2021—н. в. Флаг Украины Таврия
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немножко уступает Серу Алексу и дону Фабио в своих регалиях
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а вообще это эксперт с ==из области все плохо все плохие, один я знаю как лучше
про забарного , кроме того , что тот должен набить свои шишки- вообще бред лютейший
Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный расположился на 19-м месте в рейтинге CIES. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
CIES - международный центр спортивных исследований из Швейцарии, который периодически делится разными рейтингами. На этот раз работники центра провели анализ футболистов до 20 лет. Отметили и украинского игрока. На 19-м месте расположился Илья Забарный.
Отметим, что в этом рейтинге первое место занял испанец Педри Гонсалес.
---------------------
рейтинг опубликован за 24 августа
----
Но федорчуку виднее конечно, наверное в будущем экспертом вместо Леоненко метит
чего только стоят дичайшие ошибки с Англией
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