Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный не готов играть за сборную Украины»

Специалист рассказал об актуальных проблемах украинской национальной команды

  • 03.09.2021 13:17
  • 4758 просмотров
  • 34 комментария
Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный не готов играть за сборную Украины»
© УАФ

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением об актуальных проблемах сборной Украины по футболу после ничьей с Казахстаном (2:2) в отборе на ЧМ-2022.

«Природа наших проблем – исполнительское мастерство игроков. Потому что кроме командной тактики существует и исполнительская. Расставить правильно фигуры на поле важно, но еще важнее является их способность взаимодействовать.

Иная проблема – мало времени на изучение соперника. Никто в нашей команде не знал, что Валиуллин имеет рабочую ногу левую и под правую не сбрасывает и не обрабатывает. Остановился в своем росте Забарный, который легко пускает скоростных соперников себе за спину. Караваев дважды дает пробить, Пятов дважды пропускает в ближний угол.

В случае с голкипером – это банальная нехватка игровой практики. В свое время так на Кубке мира-86 ошибся Баль, а через четыре года в Италии – Хидиятуллин.

Когда-то Моуриньо стал подпускать юного Варана в линию обороны «Реала». И тот, фактически, сплавил тренера своими ошибками. Это возрастная особенность. Если вратарь должен свое пропустить, то защитник – допустить результативные ошибки. Что и имеем в случае с Забарным. Он не готов играть за сборную в таких ответственных матчах. То же с натяжкой можно сказать и о Миколенко.

Другая проблема у Зинченко. Игрок является небольшой частью в системе «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Однако проектирует название клуба и фамилию тренера на сборную. Хотя он является винтиком в «Сити» и мало чем отличается от винтика в сборной. Поэтому проекция на сборную не слишком уместна. Зинченко хорошо играет после порции критики. На Евро-2020 после Австрии он выдал замечательную игру с Швецией, а теперь опять успокоился. Александру нужно взрослеть и в жизни, и в игре.

Единственный, кто порадовал в этой игре – Ярмоленко. Андрей был лидером на любой позиции. Именно от него зависит сейчас наша игра. Плохо, что не играет в клубе. Агенты предложили футболисту не тот чемпионат. Ему больше бы подошел испанский», — считает Федорчук.

В субботу, 4 сентября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Газета по-украински

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 03.09.2021 14:58
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 03.09.2021 14:55
    Ляпорт и Гарсия не уровень сборной Испании и Ман Сити они проиграли Швеции 2:1.
    Кьелини не Уровень сборной Италии
    Они вчера 1:1 сыграли с Болгарией.
    Спорт.юа возьмите меня на работу.
    Я тоже хочу блистать официально такой аналитикой.
    Не в ваш огород камень спорт.юа, а в огород нашему тренерскому цеху и аналитике.
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 03.09.2021 14:57
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 03.09.2021 14:55
    Ляпорт и Гарсия не уровень сборной Испании и Ман Сити они проиграли Швеции 2:1.
    Кьелини не Уровень сборной Италии
    Они вчера 1:1 сыграли с Болгарией.
    Спорт.юа возьмите меня на работу.
    Я тоже хочу блистать официально такой аналитикой.
    попал ты только с гарсией, ибо только он соответствует возрасту забарного и соответственно смыслу статьи
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 03.09.2021 14:55
    -1
    Ляпорт и Гарсия не уровень сборной Испании и Ман Сити они проиграли Швеции 2:1.
    Кьелини не Уровень сборной Италии
    Они вчера 1:1 сыграли с Болгарией.
    Спорт.юа возьмите меня на работу.
    Я тоже хочу блистать официально такой аналитикой.
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 03.09.2021 14:52
    0
    ZaE, 03.09.2021 14:10
    дырявый твой зад.
    для таких ебланов я так и выражаюсь, горит же
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    Andy_P
    Andy_P, 03.09.2021 14:42
    0
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:11
    нет, по делу тут процентов 40 %
    остальное - жуткая отсебятина тренера второго эшелона
    ----------
    мне бы очень хотелось чтобы он сразу же рассказал , кто должен вместо Забарного играть, и Мыколы, и главное почему, а так же конечно объяснил это на цифрах
    "Цифры" - на табло... И я не склонен списывать эту неудачу только на защитников и вратаря. забей наши хоть половину убойных моментов - и и мало кто вспоминал-бы нашу оборону после матча. Сказали-бы - а что вы хотели, ставка-то на атаку была? А ставка не зашла....
    Ссылка
    Andy_P
    Andy_P, 03.09.2021 14:36
    0
    Phantom1993, 03.09.2021 14:20
    Караваев виноват в обоих годах, но это не его позиция, я вообще не понимаю зачем его туда сунут, что в сборной что в клубе
    Сунут потому, что он неплох в атаке, в проходах и поддержке комбинаций. В этой игре ставка была на атаку. думаю. и тренеры были отлично осведомлены, что он обороняется "не очень".
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 03.09.2021 14:36
    -4
    Забарный провалился на Евро. С Австрией пустил игрока, Македония его просто рылом возила. Теперь чудак вместе с Караваевым тупо плавит сборную
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    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 03.09.2021 14:22
    +1
    Phantom1993, 03.09.2021 14:20
    Караваев виноват в обоих годах, но это не его позиция, я вообще не понимаю зачем его туда сунут, что в сборной что в клубе
    А что с годами ? Неурожайные? )
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    Phantom1993
    online
    Phantom1993, 03.09.2021 14:20
    +3
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:12
    да , ему пока что можно прощать то, то например, Караваеву нельзя
    но там уже схема с 3 защитниками не особо себя оправдала, хоть я и не снимаю вины с Саши
    Караваев виноват в обоих годах, но это не его позиция, я вообще не понимаю зачем его туда сунут, что в сборной что в клубе
    Ссылка
    Andy_P
    Andy_P, 03.09.2021 14:17
    +2
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:11
    нет, по делу тут процентов 40 %
    остальное - жуткая отсебятина тренера второго эшелона
    ----------
    мне бы очень хотелось чтобы он сразу же рассказал , кто должен вместо Забарного играть, и Мыколы, и главное почему, а так же конечно объяснил это на цифрах
    То, что Миколенко и Забарного заменить некем - это проблема, а то, что они бокопорят - факт. Как он ещё Караваева не вспомнил....
    Ссылка
    -Funny-Cat-
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:12
    +2
    Phantom1993, 03.09.2021 14:07
    Тем более, какая может быть альтернатива, игроки Зори, Десны и других клубов кричат что их в сборные не вызывают, так куда их вызывать если одни с Рапидом сливаются, другие два матча по 0:4 играют
    так нету альтернативы , причем и близко.
    Ссылка
    -Funny-Cat-
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:12
    +3
    Phantom1993, 03.09.2021 14:08
    И это в 19 лет, не с него спрашивать нужно
    да , ему пока что можно прощать то, то например, Караваеву нельзя
    но там уже схема с 3 защитниками не особо себя оправдала, хоть я и не снимаю вины с Саши
    Ссылка
    -Funny-Cat-
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:11
    +2
    Andy_P, 03.09.2021 14:07
    Я понимаю. что тебя цепонуло его вью, но он по делу сказал всё. Аж удивительно.
    нет, по делу тут процентов 40 %
    остальное - жуткая отсебятина тренера второго эшелона
    ----------
    мне бы очень хотелось чтобы он сразу же рассказал , кто должен вместо Забарного играть, и Мыколы, и главное почему, а так же конечно объяснил это на цифрах
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 03.09.2021 14:10
    +6
    LupinKZ, 03.09.2021 13:53
    проблема что альтернативы нету, приходится ставить дырявых спервогоматчаперспективных.
    дырявый твой зад.
    Ссылка
    Phantom1993
    online
    Phantom1993, 03.09.2021 14:08
    +4
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:05
    Забарный попал в список лучших молодых игроков мира
    Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный расположился на 19-м месте в рейтинге CIES. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
    CIES - международный центр спортивных исследований из Швейцарии, который периодически делится разными рейтингами. На этот раз работники центра провели анализ футболистов до 20 лет. Отметили и украинского игрока. На 19-м месте расположился Илья Забарный.
    Отметим, что в этом рейтинге первое место занял испанец Педри Гонсалес.
    ---------------------
    рейтинг опубликован за 24 августа
    ----
    Но федорчуку виднее конечно, наверное в будущем экспертом вместо Леоненко метит
    И это в 19 лет, не с него спрашивать нужно
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 03.09.2021 14:08
    +2
    Мастера заголовка, где он сказал, что Забарный не готов играть за сборную Украины?
    Озаглавьте лучше "Пятов - мешок с дерьмом, пускающий всё в свои ворота."
    Ссылка
    Phantom1993
    online
    Phantom1993, 03.09.2021 14:07
    +6
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:03
    Матвиенко уже тоже давно не развивается
    чего только стоят дичайшие ошибки с Англией
    Тем более, какая может быть альтернатива, игроки Зори, Десны и других клубов кричат что их в сборные не вызывают, так куда их вызывать если одни с Рапидом сливаются, другие два матча по 0:4 играют
    Ссылка
    Andy_P
    Andy_P, 03.09.2021 14:07
    -2
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:02
    1999—2000 Флаг Украины Оболонь-ПВО-2
    2001—2005 Флаг Украины Нафком
    2005—2006 Флаг Украины Таврия
    2006—2007 Флаг Украины Крымтеплица
    2007—2008 Флаг Украины Княжа
    2008—2009 Флаг Украины Нафком
    2009—2011 Флаг Украины Нива (Винница)
    2012 Флаг Украины Арсенал (Белая Церковь)[1] тр. конс.
    2013 Флаг Украины Николаев
    2014 Флаг Украины Николаев
    2015 Флаг Украины Полтава
    2016—2020 Флаг Украины Энергия (Новая Каховка)
    2021—н. в. Флаг Украины Таврия
    ------
    немножко уступает Серу Алексу и дону Фабио в своих регалиях
    ---
    а вообще это эксперт с ==из области все плохо все плохие, один я знаю как лучше
    про забарного , кроме того , что тот должен набить свои шишки- вообще бред лютейший
    Я понимаю. что тебя цепонуло его вью, но он по делу сказал всё. Аж удивительно.
    Ссылка
    -Funny-Cat-
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:05
    +6
    Забарный попал в список лучших молодых игроков мира
    Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный расположился на 19-м месте в рейтинге CIES. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
    CIES - международный центр спортивных исследований из Швейцарии, который периодически делится разными рейтингами. На этот раз работники центра провели анализ футболистов до 20 лет. Отметили и украинского игрока. На 19-м месте расположился Илья Забарный.
    Отметим, что в этом рейтинге первое место занял испанец Педри Гонсалес.
    ---------------------
    рейтинг опубликован за 24 августа
    ----
    Но федорчуку виднее конечно, наверное в будущем экспертом вместо Леоненко метит
    Ссылка
    -Funny-Cat-
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 14:03
    +2
    Phantom1993, 03.09.2021 14:02
    Конечно нет альтернативы, потому что кроты ставят ставку на бразил и ни один украинский игрок кроме Матвиенко там не развивается
    Матвиенко уже тоже давно не развивается
    чего только стоят дичайшие ошибки с Англией
    Ссылка
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