Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный не готов играть за сборную Украины»

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением об актуальных проблемах сборной Украины по футболу после ничьей с Казахстаном (2:2) в отборе на ЧМ-2022.

«Природа наших проблем – исполнительское мастерство игроков. Потому что кроме командной тактики существует и исполнительская. Расставить правильно фигуры на поле важно, но еще важнее является их способность взаимодействовать.

Иная проблема – мало времени на изучение соперника. Никто в нашей команде не знал, что Валиуллин имеет рабочую ногу левую и под правую не сбрасывает и не обрабатывает. Остановился в своем росте Забарный, который легко пускает скоростных соперников себе за спину. Караваев дважды дает пробить, Пятов дважды пропускает в ближний угол.

В случае с голкипером – это банальная нехватка игровой практики. В свое время так на Кубке мира-86 ошибся Баль, а через четыре года в Италии – Хидиятуллин.

Когда-то Моуриньо стал подпускать юного Варана в линию обороны «Реала». И тот, фактически, сплавил тренера своими ошибками. Это возрастная особенность. Если вратарь должен свое пропустить, то защитник – допустить результативные ошибки. Что и имеем в случае с Забарным. Он не готов играть за сборную в таких ответственных матчах. То же с натяжкой можно сказать и о Миколенко.

Другая проблема у Зинченко. Игрок является небольшой частью в системе «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Однако проектирует название клуба и фамилию тренера на сборную. Хотя он является винтиком в «Сити» и мало чем отличается от винтика в сборной. Поэтому проекция на сборную не слишком уместна. Зинченко хорошо играет после порции критики. На Евро-2020 после Австрии он выдал замечательную игру с Швецией, а теперь опять успокоился. Александру нужно взрослеть и в жизни, и в игре.

Единственный, кто порадовал в этой игре – Ярмоленко. Андрей был лидером на любой позиции. Именно от него зависит сейчас наша игра. Плохо, что не играет в клубе. Агенты предложили футболисту не тот чемпионат. Ему больше бы подошел испанский», — считает Федорчук.

В субботу, 4 сентября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.