Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Некоторые поражения более триумфальны, чем победы»

Футболист прокомментировал свой дебют за сборную Грузии

  • 03.09.2021 09:18
  • 557 просмотров
  • 2 комментария
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Некоторые поражения более триумфальны, чем победы»
© Instagram. Георгий Цитаишвили

20-летний полузащитник Георгий Цитаишвили, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», дебютировал за сборную Грузии в поединке отбора на ЧМ-2022 против Косова (0:1).

«Некоторые поражения более триумфальны, чем победы», — написал Георгий после матча.

Цитаишвили вышел на поле в стартовом составе сборной Грузии и провел полный матч.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    karimj
    karimj, 03.09.2021 09:59
    +2
    Менше говорити треба, а більше працювати над собою.
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 03.09.2021 09:49
    +5
    Ну так Тріумфально програти "великій і потужній" збірній Косово не зазорно....
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