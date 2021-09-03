Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Некоторые поражения более триумфальны, чем победы»

20-летний полузащитник Георгий Цитаишвили, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», дебютировал за сборную Грузии в поединке отбора на ЧМ-2022 против Косова (0:1).

«Некоторые поражения более триумфальны, чем победы», — написал Георгий после матча.

Цитаишвили вышел на поле в стартовом составе сборной Грузии и провел полный матч.