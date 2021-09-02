Грузия
0 : 1
Косово
02.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Грузия – Косово – 0:1 Автогол Хочолавы, дебют Цитаишвили. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 02.09.2021 23:23
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Грузия – Косово – 0:1 Автогол Хочолавы, дебют Цитаишвили. Видео гола, обзор
© Twitter. Давид Хочолава

2 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Грузии проиграла команде Косово (0:1).

У Грузии дебютировал и весь матч провел Георгий Цитаишвили, бывший украинский игрок, чемпион мира 2019 в составе сборной Украины U-20.

Бывший защитник «Шахтера» Давид Хочолава забил автогол на 18-й минуте, и это взятие ворот оказалось единственным в матче.

Квалификация ЧМ-2022. Группа B, 4-й тур

Грузия – Косово – 0:1 (Хочолава, 18, автогол).

ГОЛ! 0:1. Хочолава, 18 (автогол)

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
18' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Давид Хочолава (Грузия).
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Источник — Sport.ua

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